شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. عبد الباسط حمودة يطرح أغنية "خليك فى بيتك" بالكمامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب الشعبى عبد الباسط حمودة أغنية جديدة بعنوان "خليك فى بيتك" من كلمات الشاعر فضل الراوى، وألحان وتوزيع شريف حمدان، وعرضت بالفعل على إحدى القنوات، على أن يتم عرضها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" خلال اليومين المقبلين.

كما انتهى "عبد الباسط" مؤخراً من تسجيل أغنية سينجل جديدة بعنوان "اللى يتكلم يتكلم "، من كلمات عماد عبيد، وألحان شريف حمدان، وتوزيع الموسيقى طه الحكيم.

وقال حمودة، لـ ”الخليج 365”، إنه يحضر أغنية جديدة لمصر والإنجازات التي تحققت خلال فترة تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى حقق وأوجد طفرة مذهلة فى كل المجالات، ووصل بالبلاد إلى بر الأمان.

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يذكر أن آخر أعمال عبد الباسط حمودة دويتو مع ثنائي المهرجانات، أوكا وأورتيجا، بعنوان "ملوك اللعبة"، وهى من كلمات على ومزاج، وألحان مدين، وتوزيع أوكا، كما شاركهما في الغناء..

وطرح عبد الباسط حمودة مؤخراً أغنية "الدنيا غابة" مع المطربة راندا حافظ والمدفعجية، وهى من كلمات إسلام شيندى وإسلام كنكا، الذى شارك أحمد سعد وحسن الشافعى فى أغنية "مامى كوسا" وألحان ديزل ومن توزيع وسام عبد المنعم.

كما طرح المطرب عبد الباسط حمودة وياسمين نيازى ووائل الفشنى أغنية فيلم "صندوق الدنيا" للنجمة رانيا يوسف وخالد الصاوى، والأغنية من كلمات مايكل عادل، وألحان محمدى، وتوزيع الموسيقى ياسر ماجد، وهو الفيلم حاليا بالسينمات.