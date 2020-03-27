شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش تصور حكاية "ضى القمر" من "إلا أنا" بعد عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الفنانة السورية كندة علوش لبطولة حكاية جديدة من حكايات مسلسل "إلا أنا" وتحمل اسم "ضى القمر" مع المخرجة مريم أحمدى، حيث تقرر البدء فى تصويرها بعد عيد الفطر المقبل، وذلك بعدما انطلق عرض أولى حكايات العمل على شاشة DMC الأسبوع الماضى بحكاية "بنات موسى" بطولة وفاء عامر.

واستقر صناع الملسل على عرضه خلال جزئين الأول عبارة عن 3 حكايات يتم عرضهم قبل شهر رمضان المقبل وهم "بنات موسى بطولة وفاء عامر"، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمر شخصى" بطولة شيرى عادل، على أن يتم عرض 3 حكايات أخرى بعد عيد الفطر المقبل.



كندة علوش

مسلسل "إلا أنا" قصة يسرى الفخراني، تدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية في معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة مثل (الصمت الزوجى- طموح وكفاح المرأة والعنف ضد المرأة ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة".

وكان آخر ظهور لكندة علوش فى الدراما كان كضيفة شرف في حلقة واحدة من مسلسل "واكلينها والعة – سبع صنايع" مع مى سليم وشريف رمزى وإخراج تغريد العصفوري ومادى بادير، أما آخر أعمالها هو فيلم "الأصليين" عام 2017 تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وشارك في بطولته منة شلبى وخالد الصاوى وماجد الكدوانى.