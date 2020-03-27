شكرا لقرائتكم خبر عن يومياتى فى الحظر.. أحمد حلمى يشارك متابعيه تفاصيل يومه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان أحمد حلمى متابعيه بفيديو من يومياته فى العزل المنزلى، وأوضح لجمهوره ومتابعيه، كيف يقضى يومه فى العزل، ولم يخلُ من تعليقاته الساخرة.

ونشر حلمى فيديو عبر حسابه الرسمى بموقع تويتر، وظهر فيه وهو يطهو، ويعلق لمتابعيه عما يفعله بصورة، وعلق علي الفيديو قائلا: "يومياتي في الحظر".

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وطالب الفنان الكوميدى أحمد حلمى، فى فيديو سابق، على تويتر، متابعيه بالمكوث فى المنزل، منعا لتفشى وانتشار فيروس كورونا المستجد القاتل، قائلا: "زى مانتوا شايفين لابس الروب بتاع محسن بيه، متدفى سعيد، هتستمتعوا، هتكتشفوا ولادكم اكتشاف هيسترى، هتتبسط اقعد العب معاهم، والله بجد، مد ايدك واشتغل فى البيت، أنا بقيت اعرف اعمل كيك شوكولاتة، وألف محشى، وبشوح كبدة، عشان مصلحتكم خليك فى البيت، أحمد حلمى فى البيت".

ويعكف النجم أحمد حلمى فى سرية تامة على كتابة فيلمه الجديد مع ورشة من المؤلفين الشباب، حيث استقر على فكرة السيناريو التى تدور فى إطار كوميدى، ومن المقرر أن يخوض به المنافسة فى موسم عيد الأضحى المقبل، وحتى الآن لم يستقر على المخرج الذى يتولى مهام العمل.

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد حلمى، فيلم "خيال مآتة، والذى عرض فى موسم عيد الأضحى الماضى، وشارك في بطولته بجانب أحمد حلمى، كل من منة شلبى، خالد الصاوي، حسن حسني، عبد الرحمن أبو زهرة، بيومي فؤاد، لطفي لبيب، أنعام سالوسة، رشوان توفيق، ياسر الطوبجى، وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 40 مليون جنيه في حين أن هناك فيلمين تخطيا 100 مليون جنيه في نفس الموسم وهم "الفيل الأزرق 2" و"ولاد رزق 2".

وحرص النجم أحمد حلمى الأيام الماضية على توعية متابعيه وجمهوره بضرورة غسل اليدين تجنباً للإصابة بفيروس كورونا المستجد، ونشر حلمى فيديو جديد له عبر حسابه بإنستجرام من أحد مشاهد فيلمه "ألف مبروك".

وظهر حلمى فى مقطع الفيديو الذى نشره فى إشارة منه لضرورة غسل اليدين، وهو داخل إحدى دورات المياه ويطالب أحدهم بغسل يديده قائلا: "سلم على الحنفية قبل ما تسلم عليا"، معلقاً على الفيديو: "بلاش سلامات".