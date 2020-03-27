شكرا لقرائتكم خبر عن سادي فروست تكشف وضع والدتها الصحى ومعاناتها بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت المنتجة والممثلة البريطانية سادي فروست البالغة من العمر 54 عاما أن والدتها ماري ديفيدسون البالغة من العمر 69 عاما تعاني بشدة من تبعات إصابتها بفيروس كورونا، حيث اكدت أن والدتها تعاني بشدة من الفيروس وحيدة في الحجر، وأنها تتحسن ولكن ببطء شديد، ونشرت سادي صورا قديمة جمعتها بوالدتها لمشاركة جمهورها الوضع الصحي الذي تعاني منه والدتها. Advertisements تسبب انتشار الفيروس في توقف العديد من الإفلام والعروض المسرحية والاستعراضية ودور الأوبرا وغلق أبواب السينمات، وأصاب الفيروس العديد من نجوم العالم، ويوما بعد يوم تزداد حالة الفزع والهلع تجاه فيروس كورونا المستجد الذي يجتاح العالم حاليا ويهدد حياة الملايين، ولكن ما زاد الفزع هو إصابة عدد من مشاهير الفن العالميين ممن شكلت اصابتهم حالة فزع لدي جمهورهم خاصة وأن في الأغلب يعتقد الكثيرون أن المشاهير عادة بعيدا عن تلك الأوبئة والأمراض نظرا لحفاظهم الدائم علي صحتهم ونوعية غذائهم ومنهم توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون .

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