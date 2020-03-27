شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جنازة الفنان جورج سيدهم بكنيسة العذراء بمدينة نصر بعد غد الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة نهال عنبر عضو نقابة المهن التمثيلية، بأن جنازة الفنان الراحل جورج سيدهم ستقام بعد غد الأحد، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بكنيسة العذراء بمنطقة مدينة نصر، وتوفى جورج سيدهم عصر اليوم عن عمر يناهز 82 عاما، داخل إحدى المستشفيات الخاصة بمصر الجديدة بعد صراع مع المرض.

يذكر أن آخر ظهور فني لجورج سيدهم كان منذ عدة سنوات في أحد الإعلانات، بمشاركة كل من سمير غانم وشيرين بطلي مسرحية المتزوجون، حيث ظهر الجميع بنفس ملابس الشخصيات التي قدموها في المسرحية وفي نفس الديكور الذي تم إعداده خصيصا من أجل لم شمل فريق العمل من جديد بعد سنوات طويلة.

الفنان جورج سيدهم من مواليد جرجا بسوهاج فى عام 1938 والتحق بكلية عين شمس وتخرج من كلية الزراعة عام 1961 ثم التقى بزميليه سميرغانم والضيف أحمد وأنشأ معهم فرقة ثلاثى أضواء المسرح التي عملت فى المسرح والتليفزيون، ولمعوا فى أول فوازير لرمضان من إخراج محمد سالم، كما شاركوا معًا خلال هذه الفترة في بطولة عدد كبير من الأفلام والمسرحيات.

وعقب وفاة (الضيف أحمد)، استمر سمير وجورج فى العمل معًا لسنوات حتى اتجه سمير للعمل منفردًا ومن أهم مسرحيات جورج سيدهم (أهلًا يا دكتور) و(المتزوجون) و(حب فى التخشيبة) و(فندق الأشغال الشاقة) و(موسيقى فى الحى الشرقى)، ومن أبرز أفلامه أيضا، واحد في المليون ولسنا ملائكة وإضراب الشحاتين ومعسكر البنات، كما شارك سيدهم في العديد من المسلسلات، مثل الحلو ما يكملش وأصيلة ورأفت الهجان وغيرها.