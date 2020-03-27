شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. لوسى: "أما نشوف حد من الناس البسيطة ياريت نفهمها يعنى إيه فيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت النجمة لوسى كلمة من خلال حملة ”الخليج 365” لتوعية الجمهور، وقالت: "انا ماليش فى الفيديو بس انا حبيت اشارككوا واقولكوا خلينا قاعدين فى البيت واما نشوف اى حد من الناس البسيطة نفهمها يعنى ايه فيروس.. ويعنى ايه كورونا، ونقولها بلاش نقرب من بعض واحنا بنتكلم وبلاش الزحام فى النهار، واللى وراه حاجة ينزل للشديد القوى وان شاء الله ازمة وتعدى علينا كلنا وعلى مصر ام الدنيا اللى مصر اللى رجالتها وشبابها وستاتها قد الدنيا خلينا قاعدين فى البيت".

يشار إلى أن لوسى تشارك في فيلم "تسليم أهالى"، للنجمة دنيا سمير غانم والذى توقف تصويره الأيام الماشضية بسبب أزمة فيروس كورونا ومنعا لإنتشاره توقف التصوير ويشارك في الفيلم كل من هشام ماجد ودلال عبد العزيز وبيومى فؤاد تاليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوى.

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وتجسد لوسى دور زعيمة عصابة ووجهاً لوجه أمام بطلة العمل دنيا، بسبب تهريب الألماظ، ولكن بشكل كوميدى، تدعى "كبائر"، وتقوم بدور "البودى جارد" رغم أنها سيدة ويتم تأجيرها لأى شخص في حاجة إليها، كما أنها متعددة الأزواج خلال أحداث الفيلم.

ويشارك دنيا سمير غانم فى بطولة الفيلم هشام ماجد وبيومي فؤاد ودلال عبد العزيز ومحمد أوتاكا على أن يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف منهم سمير غانم وايمى سمير غانم ولوسي وآخرين، والفيلم يسجل البطولة المطلقة الأولى في السينما للنجمة دنيا سمير غانم بعدما قدمت أكثر من بطولة في الدراما التليفزيونية على مدار السنوات الأخيرة.