شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. 4 أعمال للراحل جورج سيدهم لا ينساها جمهوره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحل الفنان جورج سيدهم اليوم، عن عمر يناهز 82 عاما، واستطاع بأدواره المميزة تجسيد الشخصية الكوميدية في السينما والمسرح والتي تميز بخفة الظل، بجانب إجادته فى أداء الأدوار النسائية الساخرة، بالإضافة إلى قدرته على الغناء وأداء الإسكتشات المسرحية، وفى السطور التالية يرصد ”الخليج 365” أشهر مشاهده فى السينما والمسرحية.

مسرحية المتزوجون

لعب جورج سيدهم خلال مسرحية "المتزوجون" دور "حنفي"، وهى من أشهر أدواره الكوميدية، والعمل من بطولة سمير غانم، وشيرين، ونجاح الموجي، ومحمد التاجي، تأليف فيصل ندا، ومن إخراج حسن عبد السلام.

فيلم الشقة من حق الزوجة

جسد جورج سيدهم خلال الفيلم دور "عبد الرحيم"، الصديق المقرب من الفنان محمود عبد العزيز داخل أحداث الفيلم، وهو من بطولة، محمود عبد العزيز، ومعالى زايد، ونعيمة الصغير، وعبد الله فرغلى، وفريدة سيف النصر، من تأليف فراج إسماعيل، وإخراج عمر عبد العريز.

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فيلم أونكل زيزو حبيبي

جسد جورج سيدهم خلال الفيلم شخصية "ظريف" وهو معلق رياضي بشكل كوميدي، والفيلم من بطولة محمد صبحي، وبوسي، وإبراهيم سعفان، وفاروق يوسف، قصة يسرى الإبياري، وإخراج نيازى مصطفى.

مسرحية أهلا يا دكتور

جسد النجم الراحل جورج سيدهم دور "الزناتي خليفة" خلال المسرحية، وهى من بطولة سمير غانم، دلال عبد العزيز، إبراهيم نصر، رجاء أمين، ومجدي كامل، ومن تأليف فيصل ندا، وإخراج حسن عبد السلام.