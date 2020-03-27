شكرا لقرائتكم خبر عن حسن شاكوش ينضم لتحدى الخير ويتكفل بـ 50 أسرة.. ويؤكد: "كلنا فى ضهر بعض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم المطرب الشعبي حسن شاكوش، لتحدي الخير الذي ساهم فيه عدد كبير من النجوم والمشاهير للتكفل بالأسر التي تضررت من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، وأعلن عن تكفله بـ ٥٠ آسرة.

ونشر شاكوش مقطع فيديو عبر حسابه بإنستجرام، وقال "اخوكم حسن شاكوش، بيقولكم ان شاء الله الفترة الى احنا فيها دى هتعدى والأمور هتبقي احسن من الاول ان شاء الله، وبحب اقولكم انى متكفل ب٥٠ اسرة لمدة شهر ان شاء الله، ويارب دايماً كلنا في ضهر بعض".

وانتهى شاكوش، منذ ايام، من تسجيل الأغنية الدعائية لمسلسل "البرنس" لمحمد رمضان المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، والأغنية تحمل اسم" شارع أيامى" وهى من كلمات شفيق كارم، وألحان تامر حجاج، وتوزيع الموسيقي إسلام شبيسى، وهندسة صوت محمد جودة، ومقرر طرح الأغنية قبل أيام من انطلاق عرضه فى شهر رمضان.



حسن شاكوش

وطرح حسن شاكوش مؤخراً أغنية "عود البطل" مع المطرب عمر كمال يوم 4 مارس الماضى واستطاعت الأغنية تحقيق مشاهدات كبيرة على موقع يوتيوب إذ وصلت إلى أكثر من 48 مليون مشاهدة حتى الآن، وذلك بعد نجاح شاكوش وكمال فى أغنية "بنت الجيران" التى اقتربت مشاهداتها على يوتيوب من 223 مليون مشاهدة حتى الان.