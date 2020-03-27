شكرا لقرائتكم خبر عن ملاحم فنية.. هيثم نبيل عن أغانى مسلسل البرنس: أوعدكوا هتشوفوا عمل تقيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المطرب والملحن هيثم نبيل أن الأغانى التى سوف يقدمها خلال مسلسل البرنس، للفنان محمد رمضان، مختلفة تماما عما قدمه من قبل، متمنيا أن تنال إعجاب الجمهور، ووصفها بأنها "ملاحم فنية".

وكتب هيثم، عبر حسابه على فيس بوك: "إن شاء الله هتسمعوا ملاحم فنية ومجهود كبير اتبذل فى أغانى المسلسل، فخور بيها جدا أتمنى تعجبكوا، أوعدكوا هتشوفوا عمل تقيل إن شاء الله، من أقوى ما كتبت ولحنت، وشاركتنا فى العمل سارة سعيد بكتابة أغنية من الأغانى المهمة بالمسلسل".

وتابع نبيل: "الأغانى توزيع عادل حقى، عمل مختلف عن كل ما سبق، بالنسبة ليا ولكل فريق العمل، تأليف وإخراج محمد سامى".



هيثم نبيل

مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، محمد مهران، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.

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ويسجل "البرنس" التعاون الثانى بين محمد سامى ومحمد رمضان فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما سوياً مسلسل "الأسطورة" عام 2016 وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً وعلى نسب المشاهدة، كما تعاون سامى مع رمضان فى السينما خلال فيلم "جواب اعتقال" الذى تم عرضه عام 2017 إضافة إلى تقديمه معه كليب "رايحين نسهر" الذى طرح مطلع شهر يناير الماضى.

من ناحية أخرى، انتهى المطرب هيثم نبيل من تسجيل الأغنية الخامسة ضمن أغاني ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، والأغنية بعنوان "مانستغناش"، وهي من كلمات سارة سعيد، وألحان هيثم نبيل، توزيع موسيقى حسين النجار، وقد انتهى هيثم نبيل أيضا خلال الفترة الماضية من تسجيل 4 أغنيات.

الأولي بعنوان "كان لينا ناس"، وهي من كلماته وألحانه، وتوزيع موسيقى حسين النجار، وجيتار مصطفى أصلان، وهندسة صوت مصطفى رؤوف، والثانية " زي زمان"، وهي من كلمات سارة سعيد، وألحان هيثم نبيل، توزيع موسيقى عادل حقي، وهندسة صوت مصطفى رؤوف.

أما الأغنية الثالثة بعنوان "عدو الستات"، وهي من كلمات نسمة فؤاد، وألحان هيثم نبيل، توزيع موسيقى حسين النجار، وهندسة صوت مصطفي رؤوف، وجيتار مصطفي اصلان، والرابعة بعنوان " بداية أجمل"، وهي من كلمات سارة سعيد، وألحان هيثم نبيل، توزيع موسيقى حسين النجار، ومن المقرر أن يتم طرحه وقت طرح الألبوم في الأيام المقبلة.

يذكر أن آخر ألبومات هيثم نبيل ألبوم "مرحلة جديدة"، وضم 15 أغنية، وشارك أيضًا فى عرض مسرحية "3 أيام فى الساحل" مع الفنان محمد هنيدى، ومسرحية "الملك لير" مع النجم يحيى الفخرانى، ومسرحية "اللى عليهم العين" مع الفنان خالد سرحان، بعدة أغانى بصوته.