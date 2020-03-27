شكرا لقرائتكم خبر عن يارب بارك فيها ويارب احميها.. هانى شاكر يدعو لمصر فى فيديو جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر المطرب الكبير هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية، في مقطع فيديو جديد له وهو يدعو لمصر لتتجاوز أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، التي يعاني منها معظم دول العالم.

وجاءت كلمات الأغنية التي نشرها نقيب المهن الموسيقية عبر حسابه بانستجرام، كالاتي "يارب مصر احميها، يارب بارك فيها، دي بلدنا غالية علينا، دي امنا يا رب، يارب انت الهادى، استر واحمي بلادي من قلبي بدعي وانادي لمصرنا يارب، اقبل دعانا يا رب، واحفظ بلادنا يارب".

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية منذ أيام، بياناً لحفظ حقوق أعضائها جاء كالأتي :"تتخذ النقابة مجموعة من القرارات المهمة لأعضائها، مما جعل البعض يقوم بالهجوم على مجلس الإدارة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ومن هذا المنطلق أصدرت النقابة بيانا جاء نصه كالتالي: السادة أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهن الموسيقية تحرص النقابة دوما على رعاية مصالح أعضائها، انطلاقا من القانون المنظم لعمل النقابة وتلتزم بذلك أمام أعضائها، بما ألزمها به القانون واللائحة وأثناء ممارسة النقابة لعملها في هذه الظروف الصعبة تحاول النقابة في حدود القانون واللوائح تقديم ما يلزم لخدمة أعضائها الكرام، فوجئت النقابة ببعض الأصوات التي تحاول أن تزرع فتنة بين النقابة وأعضائها، مستغلة الظرف الراهن للحصول على مكاسب شخصية واكتساب دور بطولى زائف للوصول إلى أغراض لا تهدف إلى العمل النقابي في شىء، هادفا إلى إثارة الرأى العام لأعضاء النقابة وتكدير السلم العام لأداءها، ومعرقلا لعملها وأهدافها".

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وأضاف البيان: وانطلاقا من مسئولية النقابة في حرصها على خدمة الأعضاء الموقرين وتوفير المناخ اللازم لاستمرار العمل على ذلك، ومواجهة التحديات التي تواجه النقابة في أداء رسالتها فإن النقابة سوف يكون لها الحق في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الأصوات التى تستخدم عبارات السب والقذف فى حقها من خلال وسائل التواصل الاجتماعى، وهي أفعال من شأنها إحالة المسئول عنها إلى المساءلة التأديبية، استنادا لنص المادة 12 من اللائحة لقانون نقابة المهن الموسيقية والتى تنص على:

مادة 12: يحق لمجلس النقابة أو النقيب وقف عضوية العضو المنتسب أو الغائها في أي وقت لمخالفته أحد شروط التصريح أو بعدم سداد الرسم النسبي المقرر، أو يسلك سلوكا من شأنه عرقلة النقابة عن القيام بواجباتها أو تحقيق أهدافها أو يسىء للنقابة أمام الأعضاء والغير.

وأضاف البيان: "فضلا عن المساءلة الجنائية استنادا لنص المادة 302 من قانون العقوبات المصري، وذلك بالإحالة إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم نحو ذلك".

واختتم البيان: "ونحيط علم السادة أعضاء النقابة بأنها مستمرة في أداء عملها النقابي تجاه أعضائها في حدود القانون في دولة القانون، وأنها لن تلتفت أبدا تجاه من يعرقل مسيرتها في خدمة أعضائها، وتقدم النقابة خالص الشكر والاعتزاز لكافة أعضائها الكرام، وأنها لن تتخلى أبدا عن الوقوف إلى جانبهم قدر ما استطاعت.