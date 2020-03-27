شكرا لقرائتكم خبر عن "على العود".. فيديو عاصى الحلانى يغنى "فرصة عمر" فى الحجر المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان عاصى الحلانى، جمهوره "فيديو" غنائه أغنية "فرصة عمر" على العود، وذلك خلال بقائه فى المنزل، خوفا من انتقال فيروس كورونا المستجد، حيث دائما ما يحث جمهوره الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وطالب الحلانى، جمهوره البقاء في المنزل، حيث علق على الفيديو قائلاً:"فرصة عمر كل العمر..والعمر مشوار حلو إذا كان .. الحبايب والغالين على قلوبنا خليك بالبيت كرمال يللي بيحبوك".

لم تكن المرة الأولى للنجم عاصي الحلاني، على مشاركة جمهوره ومتابعيه، ويحثهم على البقاء في المنزل، حيث شارك فيديو ظهر من خلاله زوجان يمكثان داخل منزلهما أمام شاشة تليفزيون كبيرة وكأنهم يجلسون على أحد الشواطئ.

Advertisements

وكتب الحلاني، عبر الفيديو الذي نشره سخرية من تفشي فيروس كورونا، "بزمن الكورونا عم نشوف العجائب، هيك بتعمل القعدة بالبيت وكرمال صحتك وكرمال عيالك خليك بالبيت".



عاصى الحلانى

وعلى سياق متصل، يضع النجم اللبناني عاصى الحلانى اللمسات النهائية على ألبومه الجديد المقرر طرحه أواخر شهر مارس الجارى، ويتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، مثل الشاعر سليمان دميان، وطارق مجدلاني، ونزار فرنسيس، وغانم جاد شعلان، وطوني سابا، ومعظم الأغاني من ألحانه، ويضم الألبوم 10 أغنيات تتنوع بين اللهجات المصرية واللبنانية والخليجية والبدوية.

وأحيا النجم عاصى الحلانى مؤخراً حفلا غنائيا ضمن مهرجان الفجيرة الدولى للفنون، وسط حضور عدد كبير من محبيه ومعجبيه، وقدم خلال الحفل عددا من أغانيه التي تفاعل معها جميع الحاضرين ومنها: "اضحكى، مملكة الحب، الوطن، شو بخاف، وديه يا بحر، بحبك أنت، بعينك شوق، يا سيدى"، وغيرها من الأغانى المميزة، وشارك معه في الحفل ابنه الوليد الحلانى الذى كان مفاجأة الحفل، ورفع شعار كامل العدد.