شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد المخرج الراحل حسن عبد السلام تصادف اليوم العالمى للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم ذكرى ميلاد المخرج الراحل حسن عبد السلام، والذى يصادف اليوم العالمى للمسرح الذى يحتفل به المسرحيون في كل أنحاء العالم، والذى عرف بشيخ المسرحين، فكان صاحب مدرسة كوميدية مميزة، قدم من خلالها الكثير من الأعمال المسرحية التى بقيت عالقة فى الأذهان، بل وصلت أعماله للجيل المعاصر وأحبها وتربى عليها.

استطاع حسن عبد السلام أن يضع لنفسه بصمة مميزة في أعماله، بل تميز أيضا كمدير للمسرح الحديث والمسرح الغنائي.





ومن أهم مسرحياته التى لاقت نجاحا كبيرا مسرحية "سيدتي الجميلة" بطولة فؤاد المهندس وشويكار وحسن مصطفى وجمال إسماعيل وزوزو شكيب، وكانت تدور أحداثها حول كمال الذى كان يؤديه الفنان فؤاد المهندس، وكان يبحث عن امرأة جميلة ليريها للملك، فيتعرف على فتاة ولكنها تسرقه ويعجب بها وبشجاعتها ويعلمها كيف تتصرف أمام الملك.

كذلك قدم مسرحية "المتزوجون"، والتى تظل عالقة في أذهان جميع الأجيال إلى الآن، بطولة سمير غانم وشيرين وچورچ سيدهم، وكانت تناقش مشكلة المتزوجين فى مصر بشكل كوميدى، وكذلك المشاكل الاقتصادية التي تواجههم والفوارق بين الطبقات.

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وقدم عبد السلام أيضا مسرحية "أخويا هايص وأنا لايص" لسمير غانم ودلال عبد العزيز ورشوان توفيق، وتدور أحداثها حول توأم واحد منهم شخصية مرموقة تعيش بأمريكا والأخير شخصية فقيرة تعيش في الأحياء الشعبية وتدخل مستشفى المجانين وتدور الأحداث بشكل كوميدي.





وقدم مسرحية "هالة حبيبتي" بطولة فؤاد المهندس ودلال عبد العزيز ورانيا عاطف وسناء يونس، وهي مسرحية كوميدية مأخوذة من المسرحية الأمريكية آني، تدور أحداث المسرحية حول استضافة ملياردير لطفلة في قصره، لتنجو من ملجأ الأيتام الذي تعاني فيه، كغيرها من الأطفال، الأمرّين من ظلم المشرفة، لكن الطفلة العنيدة المرحة التي تتمتع بذكاء كبير تصر إصرارا شديدا على اصطحاب كلبها ليقيم معها في القصر رغم اعتراض الملياردير على ذلك، ويحبها الملياردير في النهاية ويقرر أن تعيش معه.





بخلاف هذا قدم عبد السلام باقة ناجحة من عروض مسرحية مثل "ابتسامة وراء قضبان، إمبراطور عماد الدين، الصغيرة، ربع دستة أشرار".