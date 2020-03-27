شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة جورج سيدهم تنعيه: فقدت أعظم إنسان وشريك عمرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت الدكتورة ليندا، زوجها الفنان القدير جورج سيدهم الذى توفى منذ قليل عن عمر يناهز 82 عاما، داخل إحدى المستشفيات بمنطقة مصر الجديدة بعد صراع مع المرض قائلة، "فقدت أعظم إنسان وشريك عمري ورفيقي الفنان جورج سيدهم".





يذكر أن آخر ظهور فني لجورج سيدهم كان منذ عدة سنوات في أحد الإعلانات، بمشاركة كل من سمير غانم وشيرين بطلي مسرحية المتزوجون، حيث ظهر الجميع بنفس ملابس الشخصيات التي قدموها في المسرحية وفي نفس الديكور الذي تم إعداده خصيصا من أجل لم شمل فريق العمل من جديد بعد سنوات طويلة.

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الفنان جورج سيدهم من مواليد جرجا بسوهاج فى عام 1938 والتحق بكلية عين شمس وتخرج من كلية الزراعة عام 1961 ثم التقى بزميليه سميرغانم والضيف أحمد وأنشأ معهم فرقة ثلاثى أضواء المسرح التي عملت فى المسرح والتليفزيون، ولمعوا فى أول فوازير لرمضان من إخراج محمد سالم، كما شاركوا معًا خلال هذه الفترة في بطولة عدد كبير من الأفلام والمسرحيات.

وعقب وفاة (الضيف أحمد)، استمر سمير وجورج فى العمل معًا لسنوات حتى اتجه سمير للعمل منفردًا ومن أهم مسرحيات جورج سيدهم (أهلًا يا دكتور) و(المتزوجون) و(حب فى التخشيبة) و(فندق الأشغال الشاقة) و(موسيقى فى الحى الشرقى)، ومن أبرز أفلامه أيضا، واحد في المليون ولسنا ملائكة وإضراب الشحاتين ومعسكر البنات، كما شارك سيدهم في العديد من المسلسلات، مثل الحلو ما يكملش وأصيلة ورأفت الهجان وغيرها.