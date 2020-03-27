شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة ذئب مسلسل Game Of Thrones بعد صراع مع مرض السرطان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفي صباح اليوم الذئب أودين الذى تألق في مسلسل Game Of Thrones، بعد صراع طويل مع مرض السرطان استمر لمدة أربعة شهور.

وكشفت العائلة التى تمتلك الكلب الذى جسد "ذئب" فى المسلسل، عن خبر وفاته اليوم بمنشور عبر فيس بوك قائلين "أسرتنا في حالة حزن كبيرة لوفاة أودين صباح اليوم، من الصعب أن نشرح كيف أثر أودين فى كل أفراد عائلتنا، كل ما أردناه هو استمراره في حياتنا والجلوس أسفل أقدامنا مساء كل يوم".

وبحسب جريدة ميرور، فإن عشاق المسلسل الأسطورة GOT، نجحوا في جمع ما يقارب الـ 14 ألف يورو، لتغطية تكاليف علاج الكلب أودين خلال معاناته مع المرض، بعد أن طلبت العائلة المالكة له المساعدة في نفقات العلاج.

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ولعب أودين الذئب الشخصي لشخصية بران ستارك، وظهر لأول مرة في الحلقة الأولي من الموسم الأول بعد أن عثر عليه والدهم نيد ستارك في الغابة وأعطي كل فرد من أبنائه ذئب ليرعاها، ليستمر معه طوال الحلقات بإسم الذئب Summer.

مسلسل Game Of Thrones بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.