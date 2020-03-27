شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى فى آخر صورة مع جورج سيدهم: الله يرحمك.. مع السلامة يا أستاذى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنان هانى رمزى، عن حزنه الشديد لوفاة الفنان القدير جورج سيدهم، الذى وافته المنية، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 82 عاما، متمنيا له الرحمة والصبر على الفراق.





ونشر رمزى، عبر حسابه على تويتر، صورة له مع الفنان الراحل، الذى كانت آخر ظهور له، صحبها بتعليق: "الله يرحمك يا أستاذ جورج ويصبرنا على فراقك يا غالى ويصبر كل محبيك فى كل الدنيا، مع السلامة يا أستاذى".



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وتوفى منذ قليل الفنان الكوميدى الكبير جورج سيدهم عن عمر ناهز 82 عاما داخل إحدى المستشفيات الخاصة بمنطقة مصر الجديدة.

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وظهر الفنان القدير جورج سيدهم، فى آخر ظهور له، فى حالة صحية جيدة وروح معنوية مرتفعة، فى أحدث صورة جمعته مع الفنان هانى رمزى وشقيقيه أمير وإيهاب.

ونشر المحامى أمير رمزى، الصورة عبر حسابه على فيس بوك، صحبها بتعليق: "كل سنة وأستاذ جورج سيدهم ودكتور ليندا طيبين، لازم أول السنة نطمن على صحة صديقنا الغالى، سنه سعيدة عليكم".

يذكر أن آخر ظهور فنى لجورج سيدهم كان منذ عدة سنوات فى أحد الإعلانات، بمشاركة كل من سمير غانم وشيرين بطلى مسرحية المتزوجون، حيث ظهر الجميع بنفس ملابس الشخصيات التى قدموها فى المسرحية وفى نفس الديكور الذى تم إعداده خصيصا من أجل لم شمل فريق العمل من جديد بعد سنوات طويلة.

الفنان جورج سيدهم من مواليد جرجا بسوهاج فى عام 1938 والتحق بجامعة عين شمس وتخرج من كلية الزراعة عام 1961 ثم التقى بزميليه سميرغانم والضيف أحمد وأنشأ معهما فرقة ثلاثى أضواء المسرح التى عملت فى المسرح والتليفزيون، ولمعوا فى أول فوازير لرمضان من إخراج محمد سالم، كما شاركوا معًا خلال هذه الفترة فى بطولة عدد كبير من الأفلام والمسرحيات.