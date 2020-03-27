شكرا لقرائتكم خبر عن الشاب مامى: "مشكلات إنتاجية" وراء توقف مشروع دويتو مع شيرين عبد الوهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضاف الإعلامى بلال العربى، من خلال برنامجه الأسبوعى (B my guest) نجم الراى الجزائرى الشاب مامى، الذى بدأ حديثه بالإعلان عن عودته للساحة الغنائية بعد غياب سنوات، وذلك من خلال ديو جديد يجمعه بـ"سول كينج" يحمل عنوان "ça fait des années".

وعن تلك المشاركة، أكد الشاب مامى أنه تخوّف منها فى البداية، لكنه كان يعلم أن "سول كينج" لديه حضور لافت، بالإضافة لجمهور كبير، وهو عامل من العوامل التى حفزته للعودة بعد تعطّش جمهوره لفنه أيضًا.

وأعلن مامى أنه كان هناك ديو مع شيرين عبد الوهاب، لكنه لم يكتمل بسبب بعض مشاكل شركات الإنتاج، لكنه تمنى أن يجمعه ديو جديد مع نجم من نجوم جيله خلال الفترة المقبلة

وخلال اللقاء تحدث مامى عن عشقه لبلده الجزائر، التى لا يستطيع الابتعاد عنها أكثر من شهرين رغم استقراره فى فرنسا، فالجزائر وبحسب تعبيره هى بمثابة الأكسجين الذى يتنفسه.

كما تطرق مامى لرأيه فى بعض المطربين الذين حاولوا تقليده واستنسخوا صوته وأسلوبه فى الغناء، وقال إن التقليد ترجمة لحب الناس وهو شىء يسعده ولا يغضبه.

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وفى الجزء الثانى من الحلقة، طرح العربى موضوع مشاركة الشاب مامى فى الـsuper bowl إذ أنه كان المطرب العربى الوحيد الذى شارك فى هذا الحدث الضخم الذى يجذب ملايين المشاهدين سنوياً. وأعرب مامى عن اعتزازه بتلك التجربة التى خاضها مع الفنان العالمى Sting وأهلته لإقامة حفلات فى كل أنحاء العالم.

وفى تصريحات جريئة منه، رد مامى على سؤال بلال العربى حول عدم قدرة الشباب الجدد على تقديم موسيقى الراى بشكل جيد ليكون رده: "لأن كله صار أكل خفيف أو وجبة خفيفة، إذ أننا كنا ندير كل شىء بالأغنية، من عمل أبحاث على الموسيقى والكلام والأداء لتقديم وجبة متكاملة، وهو ماجعل هؤلاء الشباب غير قادرين على الوصول إلى ما وصل له جيلنا".

وعن أفضل صوت فى الجيل الجديد من مطربى الراى، قال إنه الشاب عقيل رحمة الله عليه، بالإضافة إلى محمد الأمين من الجيل القديم.

كما تحدث مامى عن الديوهات فى حياته، خاصة تجربته مع سميرة سعيد فى أغنية (يوم ورا يوم) التى ذاع صيتها، وكاظم الساهر من خلال ديو "اجلس فى القهوة" وكيف جاءتهما فكرة الديو فى تقديمه باللهجتين الجزائرية والعراقية. وإليسا من خلال اغنية "فى سيرتك" .

وعن جديده بعد الديو الأخير، أكد مامى أن لديه خطة جديدة لتقديم مجموعة أغانى "سينجل" قبل أن يطرحا فى ألبوم جديد ولكن بشكل تدريجى.