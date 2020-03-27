شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة الأكشن "فان دام" يستغل الحجر المنزلي لتصوير مقالب على Tik Tok والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغل الممثل العالمي "جين كلود فان دام"، الحجر الصحي الذي يعيشه الكثير من شعوب العالم، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، لمشاركة متابعيه وجمهوره بمقطع فيديو جديد له من احدى المقابل التي صورها عبر تطبيق الفيديوهات Tik Tok.

ونشر أسطورة الأكشن الشهير مقطع فيديو جديد له عبر حسابه بموقع انستجرام، وهو يؤدي مقلب في أحد الأشخاص الذين طالبوا منه مساعدته، وسرعان ما يمضي فان دام في طريقه، وكتب معلقاً على الفيديو "ابدأ يومك بابتسامة".

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وسرعان ما حصد الفيديو الذي نشره النجم العالمي صاحب الـ ٥٩ عاماً، على عدد مشاهدات تخطت الـ ١٠٠ ألف خلال دقائق قليلة من نشره، بالإضافة الى الالاف التعليقات والاعجابات.

ولم يكن هذا الفيديو هو الأول لـ "فان دام" فسبق أن نشر عدد من الفيديوهات الساخرة التي يحرص باستمرار على مشاركتها مع جمهوره ومتابعيه والتي دائماً ما تحصد مئات الالاف من المشاهدات.

وعلى سياق آخر، نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه بإنستجرام، منذ أسابيع، كواليس تصوير الإعلان الذي شاركه مع النجم العالمي فان دام، لصالح احدى شركات الأتصالات والذي عرض في شهر رمضان الماضي، والتي ظهر فيها عدة مشاهد جمعت رمضان مع أسطورة الأكشن.