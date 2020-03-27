شكرا لقرائتكم خبر عن تارة عماد صديقة مقربة لـ ياسمين عبد العزيز فى مسلسل "ونحب تانى ليه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تظهر الفنانة تارة عماد خلال أحداث مسلسل "ونحب تانى ليه" للنجمة ياسمين عبد العزيز بدور مهم ومحورى خلال أحداث المسلسل، فهى الصديقة المقربة لبطلة العمل وتقف بجوارها وقت أزمة طلاقها من شريف منير، الذى يجسد دور زوجها فى الحلقات الأولى من المسلسل، ومن المقرر أن يعرض المسلسل فى موسم دراما رمضان المقبل، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكرى، وإنتاج شركة سينرجى.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الأزواج والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج، ويشارك فى بطولة المسلسل شريف منير وكريم فهمى وسوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين.

وفى سياق آخر تنتظر تارا عماد استئناف تصوير مشاهدها الأخيرة فى فيلم "شريط 6" الذى تشارك فى بطولته الى جانب خالد الصاوى، خالد أنور، نانسى صلاح، أحمد خالد صالح، عمرو وهبة، وياسر الطوبجى، وضيوف شرف وفاء عامر والفنان طارق عبد العزيز والفنان سليمان عيد وهبة عبد الغنى ووائل عبد العزيز وأحمد سعد، وعمرو وهبة وآخرون، إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان.

وكانت آخر أعمال تارة عماد فى دراما رمضان مشاركتها فى مسلسل "لمعى القط" مع النجم محمد إمام الذى عرض فى رمضان 2017، وتشارك فى مسرحية "علاء الدين والعفريت" مع النجم أحمد عز الذى عرضت ضمن فعاليات موسم الرياض للمخرج مجدى الهوارى.