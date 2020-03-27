شكرا لقرائتكم خبر عن المغنى الأمريكى آر. كيلى يطالب بخروجه من السجن خوفا من الإصابة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب المغنى الأمريكى آر. كيلى بخروجه من السجن وذلك بسبب خوفه علي نفسه من الإصابة بفيروس كورونا، وتقدم ستيفن جرينبرج محامي المغني بالطلب، مؤكدا علي أنه أي رعاية صحية ستقدم داخل السجن لن تكون حماية كافية لموكله من الإصابة بالفيروس، مشيرا إلى أن اجراءات التباعد الاجتماعي في السجن غير مفعلة ولا توجد وسائل حماية من الفيروس.

وكانت وثائق قضائية أظهرت أن المغنى الأمريكى آر. كيلى يواجه اتهاما جديدا بالاعتداء الجنسى فى مدينة شيكاغو فيما يخضع للمحاكمة فى ثلاث ولايات بتهم الاعتداء الجنسى واستغلال الأطفال فى المواد الإباحية والخطف وعرقلة العدالة.

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وتشير لائحة الاتهام بمحكمة شيكاغو الجزئية إلى أن من وصفتها باسم (ماينور 6) تتهم كيلى (53 عاما) بممارسة أفعال جنسية معها فى أواخر التسعينات حينما كانت تبلغ من العمر 14 أو 15 عاما.

وتسعى التهم الجديدة إلى مصادرة أصول من شركة الإنتاج الخاصة بمغنى الآر آند بى الشهير الحائز على جائزة جرامى الموسيقية وشركة أخرى مملوكة لمدير أعماله ديريل مكديفيد أحد المتهمين فى قضية شيكاغو.