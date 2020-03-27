- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو سعد: القاعدة فى البيت خلت شكلى إسبانى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان عمرو سعد، جمهوره ومتابعيه بصورتين جديدتين عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، حيث ارتدى نظارته الشمس، وعلق على الصورة قائلا: "كتر القاعدة في البيت خلي شكلي إسبانى"
عمرو سعد
وكانت الفنانة فيفى عبده، شاركت عمرو سعد في أحد الفيديوهات، التي نشرتها المنتجة سارة الطباخ عبر حسابها على تطبيق "تيك توك" للفيديوهات القصيرة، حيث نشرت سارة مقطعين أثناء تواجدهم في رحلة خارج مصر.
عمرو سعد
عمرو سعد حرص على تسجيل مقطع فيديو مع فيفى عبده، والتي قالت لعمرو، "أنا عاوزة مكرونة مش كورونا.. عاوزة سباكيتى.. لازانيا".
كما ظهرت فيفى عبده فى فيديو آخر مع عمرو، وهما يرتديان الكمامات، خوفا من فيروس الكورونا، حيث قال عمرو "إحنا رايحين حفلة تنكرونا .. والناس مش هيعرفونا"، وعلق عمروعلى الفيديو "لما تقابل فيفي عبده صدفة في حفلة تنكرية"
كانت هذه تفاصيل خبر عمرو سعد: القاعدة فى البيت خلت شكلى إسبانى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.