شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا قدم مشاهير بريطانيا التحية لموظفى الرعاية الصحية.. عائلة بيكهام فى المقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لاشك أن موظفي الرعاية الصحية، والأطباء، هم فى الخطوط الأمامية فيما يتعلق بمكافحة فيروس كورونا المستجد القاتل، فيما يسعى فئات المجتمع المختلفة، لتقديم التحية الكافية لهم، فيما يخاطرون بحيواتهم لإنقاذ مرضى كورونا المستجد، ومحاولات إيقاف الانتشار الكبير للفيروس.

وانضم الفنان العالمى دانييل كريج وزوجته راشيل وايز، لعائلة بيكهام، بجانب عدد كبير من النجوم في المبادرة الوطنية لـ"التصفيق"، على شرف موظفى ومقدمى الخدمة الصحية فى بريطانيا، خلال فترة الإغلاق لمكافحة فيروس كورونا القاتل، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

إذ ظهر الزوجان في مقطع فيديو مع بعض النجوم المشاركين في فيلم جيمس بوند الشهير للتصفيق الذي امتد عبر أنحاء المملكة المتحدة المختلفة، حيث يواصل موظفو الرعاية الصحية وضع أنفسهم فى مواجهة خطيرة، لرعاية أولئك الذين يعانون من COVID-19.



بيكهام وأبنائه



دانيال كريج وراشيل وايز

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كاتى برايس ونجلها هارفى



ناعومى هاريس

وانضم إلى دانيال وراشيل في مشاركة تصفيقهم على وسائل التواصل الاجتماعي عدد كبير من النجوم بما في ذلك ديفيد وفيكتوريا بيكهام، فيليب سكوفيلد، جيما كولينز وروشيل هيومز.

أثناء تصفيقهم، قالت فيكتوريا بيكهام من خلف الكاميرا: "نحن نشاركة فى مبادة التصفيق، لإظهار شكرنا لجميع الأشخاص الذين يعملون في تقديم الخدمة الطبية، الأطباء والممرضات، ويحافظون على سلامتنا، ويعملون بجد".

من بين النجوم أيضًا، كاتي برايس، التي نشرت مقطع فيديو إلى جانب ابنها الأكبر هارفي، شاكرة مقدمو الخدمة الصحية على مساعدتهم ، والذين مازالو يعتنوا بابنها بعد انتشار الوباء.

وقالت في الفيديو:" أنا وهارفي نود أن نقول شكراً جزيلاً لجميع مقدمي الرعاية الاجتماعية، والممرضات، والأطباء، وكل من يساعد في هذه اللحظة من الزمن، هارفي يقدم لكم شكراً كبيرا".

