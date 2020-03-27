شكرا لقرائتكم خبر عن رولا سعد فى فيديو خاص: خليك فى البيت كورونا مش سهل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت المطربة اللبنانية رولا سعد فى حملة ”الخليج 365” "خليك فى البيت"، من خلال فيديو خاص، حيث طالبت جمهورها بالحفاظ على أنفسهم من فيروس كورونا واتباع جميع الإرشادات الصحية المتعلقة بالدولة، خاصة أن فيروس كورونا مرض خطير وقاتل.

وقالت رولا سعد "كورونا ليس مرض سهل، وفى النهاية لابد أن تتجنبه حتى تكون بصحة جيدة أنت وأسرتك، وأتمنى أن تظل فى البيت وقت الحظر حفاظا على سلامتك وعلى أسرتك" مضيفة "يجب استخدام كل أدوات التعقيم بشكل صحى مثل الكمامات والكحول، ولابد من تعقيم كل شئ فى المنزل والسيارة".

من ناحيه أخرى تأجل تصوير كليب رولا سعد، الذى يحمل اسم "ملكة فى الجمال"، وهى من كلمات الشاعر أسامة مصطفى، وألحان محمد محيى، وتوزيع الموسيقى أحمد عادل، ومن إخراج زياد خوري.

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وكان من المقرر أن يتم تصوير الكليب في أوكرانيا وسوريا، ولكن تم تأجيله بسبب فيروس كورونا وغلق المطارات، ولم يتم تحديد موعد تصويره حتى الآن حسبما أكدت المطربة اللبنانية رولا سعد لـ"الخليج 365".

وطرحت رولا مؤخراً كليب أغنيتها الجديدة "دكان شلاطة" عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب"، وتغنى رولا من خلالها باللهجة المصرية مرتيدة جلباب الفتاة الشعبية.

أغنية "دكان شلاطة" من كلمات فضل الراوى، ألحان بينو، توزيع رامى، والكليب من إخراج إيهاب عبد اللطيف، وهى من نوعية الأغانى المصرية الشعبية التى تقدمها رولا سعد باللهجة المصرية وتم تصويرها داخل ديكور خاص بالحارة الشعبية.

وتجسد رولا سعد خلال الفيديو كليب شخصية فتاة من حارة شعبية، تعول مجموعة من الأطفال، ما تضطر للعمل في دكان شلاطة الذي يمدها بالمشروبات الغازية والشوكولاتة لتبيعها داخل أتوبيسات النقل العام لترطيب الجسم وتقليل عطش الناس في الحر.