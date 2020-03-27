زوجة جورج سيدهم تنعيه: "فقدت أعظم إنسان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى: نعت الدكتورة ليندا، زوجها الفنان جورج سيدهم، عبر حسابها على فيس بوك. وكتبت الدكتورة ليندا: "فقدت أعظم إنسان وشريك عمري ورفيقي الفنان جورج سيدهم". ورحل الفنان جورج سيدهم عصر اليوم عن عمر يناهز 82 عاما، بعد صراع طويل مع المرض. وكان آخر ظهور فني له في عام 1997، من خلال مسلسل بوابة الحلواني 3، كما ظهر قبل 6 سنوات في مشهد من إعلان لإحدى شركات المشروبات الغازية مع الفنان سمير غانم.



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