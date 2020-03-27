"ظنوا إنه وليد ميتا.. وتزوج بعد الخمسين".. حكايات جورج سيدهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

توفي الفنان جورج سيدهم، اليوم، عن عمر يناهز 82 عاما.



ونستعرض لكم في هذه السطور بعض المعلومات والحكايات عن الفنان الراحل..



الميلاد والدراسة والبداية

ولد الفنان الراحل في عام 1938 في مدينة جرجا بمحافظة سوهاج، ودرس في كلية الزراعة، وكون مع صديقيه سمير غانم والضيف أحمد فرقة ثلاثي أضواء المسرح، وبدأ حياتهالفنية في بداية الستينيات، وكان سبق ذلك ترأسه فرقة المسرح بكلية الزراعة خلال فترة دراسته الجامعية، وحصل على كأس الجامعات.

ظنوا أنه ميت

حكى الفنان جورج سيدهم، خلال لقائه مع الإعلامي طارق حبيب في برنامج "اثنين على الهواء"، إنه وُلد كأنه ميت، لأن ولادته كانت عثرة، وولد صامتًا دون حراك، فظنت (الداية) أنه ميت، ووضعته تحت الفراش، ثم دخلت إحدى الجارات إلى الغرفة، ولما علمت بالأمر، قامت الجارة بشق بصلة، ومررتها تحت أنفه، فصرخ.



اكتشاف دلال عبدالعزيز

قالت الفنانة دلال عبد العزيز إنها كانت تحلم بأن تصبح فنانة مثل فاتن حمامة، مشيرةً إلى أن جورج سيدهم قدمها للمخرج حسن عبدالسلام وسمير غانم في مسرحية "أهلاً يا دكتور"، لكنه رفض أن يتوسط لها، وبمجرد اختبارها نجحت.

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الزواج نظام فاشل

كان جورج سيدهم غير معترف بمنظومة الزواج، ويرى أنه منظومة فاشلة، وتزوج في عمر الـ53 من عمره، من الصيدلانية ليندا.



المسرح القومي

رغم صلة جورج سيدهم بالمسرح طول مشواره الفني، فإنه لم يقدم أعمالا على خشبة المسرح القومي إلا عام 1994، قبل ابتعاده عن العمل الفني بـ3 سنوات فقط.



آخر أعماله

كان آخر ظهور فني لجورج سيدهم في مسلسل بوابة الحلواني عام 1997، وفوازيز الحلو مايكملش، اللذين عرضا في رمضان 1997.

الجلطة

أصيب عام 1997 بجلطة بالمخ نتج عنها شلل تام في الشق الأمين من جسده، وقال الفنان سمير غانم عن ذلك، في برنامح شيخ الحارة، في رمضان 2018، إن صديقه الفنان جورج سيدهم أصيب بجلطة شديدة ونُقل إلى أحد مستشفيات مدينة نصر، وأن السبب يرجع إلى صدمته في شقيقه أمير الذي أخذ أموال الفرقة التي كان يعمل بها، وهاجر إلى أمريكا بجميع الأموال.