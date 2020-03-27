"وداعًا يا من أضحكتنا كثيرًا.. والله يصبرنا على فراقك".. نجوم الفن ينعون جورج سيدهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعى عدد من نجوم الفن، الفنان جورج سيدهم، الذي توفي اليوم، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ82 عامًا، وذلك عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التوصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز هؤلاء النجوم:

نهال عنبر

نشرت الفنانة نهال عنبر صورة للراحل جورج سيدهم، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"وداعا النجم العظيم ذو التاريخ الحافل، الفنان جورج سيدهم ، ربنا يرحمك برحمته الواسعة، ويصبر أهله".

إدوارد

كما نشر الفنان إدوارد صورة للفنان جورج سيدهم، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "الفنان العظيم جورج سيدهم، ربنا يرحمك ويصبرنا على فراقك".

أيتن عامر

فيما نشرت الفانة أيتن عامر صورة الفنان الراحل، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "ورحل الكوميديان العظيم، رب يغفر لك ويرحمك".

بشرى

ونشرت الفنانة بشرى صورة الراحل جورج، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "وداعا جورج سيدهم، يا من أضحكتنا كثيرا، أرقد في سلام، يرحمك الله".

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هاني رمزي

ونشر "رمزي" صورة تجمعه بالنجم الراحل عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق: "الله يرحمك يا أستاذ جورج ويصبرنا على فراقك يا غالى ويصبر كل محبيك فى كل الدنيا مع السلامة يا أستاذى".

هند صبري

نشرت الفنانة التونسية هند صبري صورة الفنان جورج سيدهم، عبرحسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: " رحل اليوم واحدا من صناع البهجة والابتسامة في وطننا العربي لأكثر من نص قرن وداعا جورج سيدهم".

كريم عفيفي

كما نشر الفنان كريم عفيفي صورة للراحل جورج، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "لا اله الا الله، البقاء لله، ربنا يرحمك ويصبر أهلك".

سارة درزاوي

أيضا نشرت الفنانة سارة درزاوي صورة الراحل جورج سيدهم، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "إنا لله وغنا إليه راجعون، وداعا جورج سيدهم".

دنيا سمير غانم

نشرت الفنانة دنيا سميير غانم صورة الفنان جورج سيدهم، عبر حسابها الرسممي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "البقاء لله ربنا يرحمك يارب، ويصبر ليندا الزوجة العظيمة المخلصة، نسألكم الدعاء".