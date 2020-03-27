"أصيب بالتسمم بسبب مشهد.. ورد فعل مذيعة احتجزت معه في الأسانسير".. أبرز تصريحات جورج سيدهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

توفى الكوميديان الكبير جورج سيدهم، منذ قليل، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز الـ82 عامًا، تاركًا إرثًا فنيًا كبيرًا لدى محبيه في مصر والوطن العربي.

جورج سيدهم عُرف بخفة ظله، وكان أحد أعضاء فرقة "ثلاثي أضواء المسرح"، له عدد كبير من الأعمال السينمائية والمسرحية، منها: "البعض يذهب للمأذون مرتين"، "30 يوم في السجن"، "أشجع رجل في العالم"، "الشقة من حق الزوجة"، "فرقة المرح"، المجانين التلاتة"، مسرحية "المتزوجون"،

ومسرحية "موسيقى في الحي الشرقي".

وفي لقاء نادر له ببرنامج "استوديو 85"، على التليفزيون المصري، تحدث سيدهم عن مشواره الفني وروى بعض المواقف التي تعرض لها، كما تطرق في الحديث عن إصابته بالتسمم في إحدى المسرحيات.

ونستعرض في السطور التالية أبرز تصريحاته:

في بداية لقائه، تحدث عن فرقته الشهيرة "ثلاثي أضواء المسرح"، واصفًا إياها بالبداية الشبابية ونوع جديد من الكوميديا، بدأت من التليفزيون ثم قرر الثلاثي (سيدهم، سمير غانم، الضيف أحمد)، تقديمها على المسرح بشكل جديد، وتحدث أيضًا عن توقف نشاطها بعد وفاة "الضيف"، قائلًا:



"منفصلتش عن سمير غانم، هو قرر يشتغل بشكل منفرد وده حقه، والمسرح عمل جماعي تتمحور أهميته في البداية من النص ثم يأتي الممثل ثم المخرج، موضحًا: "مفيش ممثل يقدر يضحك الناس على المسرح لوحده".

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وتطرق "سيدهم"، في الحديث عن مشهد تناوله للبيض في مسرحية المتزوجون أحد أبرز المشاهد التي أثارت جدلًا حينها، فقال: "يوم تصوير المسرحية جيبنا بيض حقيقي، أول وثاني يوم كنت بأكل بيض حقيقي، وثالث يوم جالي تسمم".

وأضاف: "قولتلهم لا، مش علشان مسرحية أروح فيها، ويومها الممثلة شافت الجماهير بتضحك وأنا كنت هفطس فعلا وعمالة تزق في البيض".

وتابع: "أنا مروحتش بلد عربي، غير لما يقولوا إزاي كلت البيض، بيمسكوني في الشارع ويسألوني البيض اللي كلته في مسرحية المتزوجون كام بيضة، ويتراهنوا مع بعض، اللي يقولي 15 واللي يقول 10، و12، وفيه البعض قالوا لأ ده مش بيض، فاكرني حاوي".

كما كشف خلال اللقاء، عن أحد المواقف الذي تعرض لها في "الأسانسير"، قائلًا: " الأسانسير اتعطل بيا بين التاسع والعاشر، مع مذيعة وعامل الأسانسير، وكانت الساعة 8 ومحدش موجود، قلت هعمل إيه هخبط على الزراير كلها أو اتصل بالتليفون، فالعامل قالي التليفون بايظ، ولا فيه

جرس حتى".

وتابع: "بدأت المذيعة تتوتر وقالت للعامل مادام أنت عارف إن الحاجات دي بايظه بتركب ليه، فقولتلها اهدي يامدام، قالتي أهدى إيه وأنت مريح قلتلها أعمل إيه يعني، إحنا في مبنى حكومي وأكيد هيلاقوا الأسانسير عطلان وهيتصرفوا ولو ما نورش أو اشتغل دلوقتي هيبقى الصباح رباح،

وإحنا قاعدين مع بعض"، مضيفًا: "الست انفعلت جدا وفضلت تصوت وتقول أصل أنت معندكش أهل وولادي مستنيين في البيت، قلتلها طيب هعمل إيه إحنا قاعدين في حتة صاج فنلطف الجو لحد ما ربنا يكرمنا".