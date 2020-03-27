"قبل شهرين مع هاني رمزي وإعلان جمعه بسمير غانم".. آخر ظهور لجورج سيدهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

رحل الفنان الكوميدي الكبير جورج سيدهم، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 82 عامًا، عصر اليوم.

وكان آخر ظهور فني لسيدهم عام 1997 في مسلسل بوابة الحلوني الجزء الثالث، وفي فوازير "الحلو مايكملش".

وبعد غياب طويل، ظهر جورج سيدهم مع سمير غانم وشيرين في إعلان لصالح إحدى شركات المياه الغازية عام 2014.

وكان الإعلان يدور عن ظهور عدد كبير من نجوم الفن والكرة ويتذكرون أعمالهم التي اشتهروا بها، وكام من بينها ظهور سمير غانم وجورج سيدهم وشيرين في لقطة تذكر بمسرحية المتزوجين، التي عرضت عام 1976.

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وتحدث الفنان سمير غانم وقتها عن كيفية إقناعه بالظهور في الإعلان، خلال لقاء تليفزيوني، إذ قال: "أقنعت الدكتورة ليندا زوجة صديقي جورج سيدهم بظهوره في إعلان بيبسي لرمضان 2014، وكنا نحتفل بعيد ميلاده".

وأكد سمير غانم أنه نظر إلى الإعلان على أنه موقف إنساني جميل.

فيما كان آخر ظهور لجورج وسوف، مع الفنان هاني رمزي وأشقائه، في بداية العام الحالي 2020.

ونشر المحامي أمير رمزي، الصورة عبر "فيسبوك"، وعلق: "كل سنة وأستاذ جورج سيدهم ودكتور ليندا طيبين، لازم أول السنة نطمن على صحة صديقنا الغالى، سنه سعيدة عليكم".

يذكر أن جورج سيدهم من مواليد يونيو 1938، في جرجا بسوهاج، والتحق بكلية الزراعة عام 1961، والتقى بسمير غانم والضيف أحمد وكونوا مع بعضهم فرقة ثلاثي أضواء المسرح.