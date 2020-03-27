"ورحل الكوميديان العظيم".. آيتن عامر تنعى الفنان جورج سيدهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة: نعت الفنانة اَيتن عامر، النجم الكبير جورج سيدهم، الذي رحل عن عالمنا اليوم الجمعة بعد صراع طويل مع المرض عن عُمر ناهز 82 عامًا. ونشرت اَيتن صورة للنجم الراحل، عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "ورحل الكوميديان العظيم، يا رب يغفر لك ويرحمك". الفنان جورج سيدهم من مواليد جرجا بسوهاج فى عام 1938، التحق بجامعة عين شمس وتخرج من كلية الزراعة عام 1961 ثم التقى بزميليه سميرغانم والضيف أحمد وأنشأ معهما فرقة ثلاثي أضواء المسرح، ولمعوا فى أول فوازير لرمضان من إخراج محمد سالم، كما شاركوا معًا خلال هذه الفترة في بطولة عدد كبير من الأفلام والمسرحيات.

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