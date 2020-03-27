"ربنا يصبرنا على فراقك".. هاني رمزي ينعى جورج سيدهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة:

نعى الفنان هاني رمزي، النجم جورج سيدهم، الذي رحل منذ قليل، بعد صراع طويل مع المرض".

ونشر "رمزي" صورة تجمعه بالنجم الراحل عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق: "الله يرحمك يا أستاذ جورج ويصبرنا على فراقك يا غالى ويصبر كل محبيك فى كل الدنيا مع السلامة يا أستاذى".

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ورحل جورج سيدهم، اليوم الجمعة، عن عُمر ناهز 82 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

الفنان جورج سيدهم من مواليد جرجا بسوهاج فى عام 1938 والتحق بجامعة عين شمس وتخرج من كلية الزراعة عام 1961 ثم التقى بزميليه سميرغانم والضيف أحمد وأنشأ معهما فرقة ثلاثى



أضواء المسرح التي عملت فى المسرح والتليفزيون، ولمعوا فى أول فوازير لرمضان من إخراج محمد سالم، كما شاركوا معًا خلال هذه الفترة في بطولة عدد كبير من الأفلام والمسرحيات.

