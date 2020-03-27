مادونا وشارون لورانس تنعيان مارك بلوم ضحية فيروس كورونا

توفي الممثل السنيمائي والمسرحي الأمريكي مارك بلوم صباح اليوم الجمعة عن عمر يناهز الـ 69 عامًا، بعد معاناته مع فيروس كورونا المستجد.

ويعد بلوم بطلًا لفيلم روكودايل دندى ومسلسل "You"، هو منتج أفلام، وممثل تلفزيوني، وممثل أفلام، وممثل مسرحي، من الولايات المتحدة الأمريكية، ولد في نيوآرك، نيوجيرسي.

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وعلى موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، رثاه عدد من النجوم الفن في هوليوود، وكان

أبرزهم الفنانة مادونا.فقالت الفنانة الغنائية الشهيرة مادونا "أريد أن أودع إنسان رائع وصديق هو مارك بلوم الذي استسلم لمرض كورونا، هذا أمر مأسوي حقًا وقلبي لأسرته ولأحبابه، فأتذكر أنه مضحك ودافئ ومحب ومحترف وظهر هذا في فيلم Seeking Susan.



أما الممثلة الأمريكية شارون لورانس، فقالت "حزينة جدًا بمعرفة أخبار عن وفاة المحبب مارك بلوم بسبب

فيروس كورونا كان موهبة حقيقة ورجل رائع، انا سعيدة بالعمل معه في لمسرح، اتمنى أن تشعر بالحب الذي زرعه".الممثل الإنجليزي مالكولم ماكدويل، دون "واحد من عائلتنا توفي هذا الصباح من فيروس كورونا، كان نارك بلوم ممثلًا رائعًا حقًا، لكن الاهم من ذلك كان رجلا حساسًا وجميلًا، ارقد في سلام".قالت الممثلة دانا ديلاني، كتبت "لطالما كان مارك بلوم ممثلًا رائعًا ورجلًا أكثر دقة، التقينا عندما انتقلت إلى نيويورك والتقينا في أكثر من حفل وكان لطيفًا ويتمتع بالحس الفكاهي كنت معجبة به، قلبي مع زوجته جانيت".