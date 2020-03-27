الجمهور يودع أيقونة الكوميديا بزمن الفن الجميل جورج سيدهم

ودع جماهير الوطن العربي من رواد مواقع التواصل الإجتماعي الفنان الكوميدي جورج سيدهم الذي غيبه الموت عن عالمنا مساء اليوم الجمعة، داخل أحد المستشفيات الخاصة بمصر الجديدة عن عمر يناهز 82 عامًا، بعد صراع مع المرض دام لسنوات، فيما تصدر الراحل المركز الأول في ترندات موقع التغريدات القصيرة "تويتر" عقب إعلان خبر وفاته.

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ونعى الكثيرون الراحل مؤكدين أنه غاب بجسده فقط إنما سيظل بذاكرة الجمهور على مر الزمان من خلال أعماله المميزة، والتي لم تخلو من الكوميديا المحترمة والبسيطة وقال أحدهم:"وداعا جورج سيدهم..فنان مبدع صنع الإبتسامة لسنوات كان إنسان رائع، تحمل تجربة المرض لسنوات كثيرة، فارقنا بالجسد إلى حيث لا تعب ولا وجع وترك لنا رصيدا لا ينسى من أعماله".

وأكد البعض أنه كان يعشق الفن ومخلص

في تأدية أي شخصية ولا ينظر لنفسه بل كان يهتم بنجاح العمل كله وقال أحد النشطاء:"في كل ثنائية فنية هناك عبقري ومفكر هو وراء نجاحها .. انه الأكثر إخلاصًا للفن، فينسى نفسه ليبذل كل ما في بوسعه لمصلحة الفن لمصلحته"، وأضاف أخرون:"رحل اليوم واحدا من صناع البهجة والابتسامة ربنا يرحمك بقدر ما أسعدتنا وداعا".

ونعاه المغردون بكلمات تحمل في ثناياها الحب والتقدير ومنها:" الجميل جورج سيدهم فى ذمة الله..عمرنا ماهننساك وهيفضل فنك يرسم الضحكة فى قلوب الناس.. رحم الله أستاذ الكوميديا الراقية الجميلة"، وقال أخر:" وداعا جورج سيدهم الفنان المحترم.. عاش لإسعاد الناس تاريخه مشرف.. نهايته تَرحم الجميع عليه"، وتابع البعض:" شخصية مصرية جميلة رائعة

الله يرحمه برحمته ويصبر أهله عزائنا لأهله وللفنانين المصريين والعرب".

فيما أعاد النشطاء نشر اقتباسات من أحد أعماله الكوميدية ومنها:"تعرف اية عن سياسة الوفاق؟ يعني يابخت من وفق راسين ف الحلال..دي سياسة امك دي...السياسة يعني اخد اللي قدامي بالمسايسة ..جورج سيدهم الله يرحمك".

كما شارك في دفتر العزاء المتواجد بمنصات السوشيال ميديا الكثير من الفنانين ومنهم الفنانة المصرية شريهان والتي كتبت:"رحمة الله تعالى على المبدع المصري المحترم جورج سيدهم إنا لله وإنا إليه راجعون".

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وعلق الفنان مصطفى شعبان:"اللهم ارحمه و اغفر له و تقبله بقدر ما ادخل على الناس من بهجه و سرور .. رحم الله الاستاذ جورج سيدهم".

ونعى السيناريست عبد الرحيم كمال الفنان الكوميدي بـ:"ضحكة كبيرة من ضحكات مصر الرايقة غابت عننا جورج سيدهم الكوميديان اللطيف واحد من ثلاثي اضواء المسرح الصعيدي خفيف الظل والشريك في الكثير من ضحكاتنا على مر السينين رحمه الله رحمة واسعة".

يذكر أن آخر ظهور فني لجورج سيدهم كان منذ عدة سنوات في أحد الإعلانات، بمشاركة كل من سمير غانم وشيرين بطلي مسرحية المتزوجون.