صور .. تجمع بين هاني رمزي وجورج سيدهم

تداولت بعض الصفحات عبر حسابات مواقع السوشيال ميديا، بعض الصور تجمع بين النجم هاني رمزي برفقة الفنان الراحل جورج سيدهم.

وظهر من خلالها هاني برفقة سيدهم، وذلك أثناء

رحلة علاج جورج سيدهم الأخيرة.

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يذكر أن الفنان القدير جورج سيدهم ولد بمحافظة سوهاج عام 1938 وحصل على بكالوريوس زراعة من جامعة عين شمس، التحق بالتمثيل من خلال فرقة

ثلاثي أضواء المسرح مع سمير غانم والضيف أحمد.



تميز بعد ذلك في الأدوار الكوميدية وأداء الاسكتشات الغنائية والساخرة، وتميز في السينما والدراما والمسرح بشكل لافت قبل أن يصاب بمرض أقعده عن التمثيل.

في الرصيد الفني لـ جورج سيدهم 22 مسلسلًا، وأكثر من 60 فيلمًا، وأكثر من 20 مسرحية، بالإضافة إلى عشرات السهرات التليفزيونية.