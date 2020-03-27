بسبب كورونا.. قرارات البابا تواضروس تمنع اقامة عزاء جورج سيدهم

جاءت قرارات البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، التى اتخذها مؤخرا ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لتفادى تفشى فيروس كورونا، من المتوقع ان تمنع اقامة جنازة وعزاء الفنان الكبير الراحل جورج سيدهم الذى رحل عن عالمنا منذ قليل بإحدى المستشفيات الخاصة.
قرارات منها غلق جميع الكنائس وإيقاف الخدمات الطقوسية والقداسات والأنشطة فضلا عن غلق قاعات العزاء ومنع الزيارات إلى أديرة الرهبان والراهبات.
كانت اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة البابا تواضروس الثاني قبل أيام قليلة، قد أصدرت
وكون فرقة ثلاثى أضواء المسرح مع سمير غانم والضيف أحمد واكتشفهم المخرج محمد سالم، وقدم الثلاثى لفوازير رمضان، قدم العديد من المسرحيات والأفلام والمسلسلات منها: القاهرة في الليل، آخر شقاوة أفراح، 30 يوم في السجن، الزواج على الطريقة الحديثة، الليل 77، الحرامى، نشال رغم أنفه، غرام تلميذة، مدرسة المشاغبين، قاع المدينة حب على شاطئ ميامى، أحلى أيام العمر، البعض يذهب للمأذون مرتين، الشقة من حق الزوجة، الجراچ، وغيرها.
يشار إلى أن الراحل جورج سيدهم من مواليد جرجا بمحافظة سوهاج في 28 مايو 1938، وحصل على بكالوريوس زراعة من جامعة عين شمس،
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