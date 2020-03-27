ثلاثي أضواء المسرح سبب تخليد بعض الأفلام

" بص.. شوف. مين.. يا وعدى.. شوف الحليوة راكبة تاكسى تاكسى تاكسى وعيونها راحت فاتحة نفسى نفسى نفسى والحب قال يا حلو مسى مسى مسى ردت وقالت بوناسيرة روح كلم فوق بابى " من منا لا يتذكر هذا الاسكتش الذي مضى عليه أكثر من 54 عاماً ولايزال الجمهور يتذكر كلمات الأغنية ويرددها ما أن يسمعها، بل يمكننا القول بأن أحد أسباب نجاح فيلم " 30 يوم في السجن " يعود لأغاني فرقة ثلاثي أضواء المسرح والتي خلدت بأغنيتهم أفلام كادت أن تسقط من ذاكرة الجمهور لولاهم.

تأسيس فرقة ثلاثي أضواء المسرح

التقى الثلاث اصدقاء ( سمير غانم، جورج سيدهم، الضيف أحمد ) أثناء فترة الدراسة بالجامعة وكونا سويًا فرقة ثلاثي أضواء المسرح ولعب القدر دوره ليتعرف المخرج محمد سالم

على الفرقة ويقدمهم على شاشة التلفزيون ليكون أول ما يقدمونه هو أسكتش " دكتور الحقني " ومن ثم اشتركا في عدد من الأعمال الفنية الهامة ليقدموا أشهر أغنياتهم، لكن لم تدم هذة الفرقة كثيرًا فعقب عشر سنوات فقط تفككت الفرقة بعد وفاة أحد اضلعها وهو الفنان الضيف أحمد ليرفض كل من جورج سيدهم وسمير غانم استبداله بأي فنان آخر.

فرقة ثلاثي أضواء المسرح تخلد أفلام

كما أشرنا سابقًا فهناك عدد من الأفلام التي لولا وجود فرقة ثلاثي أضواء المسرح لسقطت من ذاكرة الجمهور ولعل من أهم تلك الأفلام هو فيلم " 30 يوم في السجن " والذي قُدم فيه أحد أشهر

الاسكتشات الغنائية للفرقة وهي أغنية " شفت الحليوة راكبة تاكسي " والذي مازال حتى اليوم الجمهور يعيد مشاهدتها على موقع اليوتيوب بينما لا يفعل ذلك مع الفيلم نفسه.

كذلك فيلم "شاطئ المرح" والذي يعج بأجمل ما غنى ثلاثي أضواء المسرح مثل أغنية " جمبري مشوي " والتى تخطت السبعين ألف مشاهدة على موقع اليوتيوب.

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أيضًا أغنية "كيوبيد للبيع" من الفيلم ذاته والتى تخطت نسبة مشاهدة الأغنية المئة ألف بينما لم يجنِ فيلم شاطئ المرح نفسه إلا 800 مشاهدة فقط.

تركت فرقة ثلاثي أضواء المسرح بصمتها على فيلم " شباب مجنون جدًا " والذي اشتركوا فيه مع سعاد حسني في غناء بعض الأغاني، ولعل أشهر استعراض يتذكره الجمهور هو " مجانين بس نعيش.

ولعل أجمل ما ننهي به حديثنا عن فرقة ثلاثي أضواء المسرح هو اسكتش " كوتوموتو " والذي بالطبع يتذكره أجيال متعاقبة ويعاد مشاهدته مرارًا وتكرارًا على موقع اليوتيوب ليتخطى الفيديو المليون مشاهدة بينما لا يتذكر الجمهور فيلم " آخر شقاوة ".