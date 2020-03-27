شاهد..علا رشدي تطلق تحدي "شكلك قبل وبعد العزل"

نشرت الفنانة علا رشدي صورة جديدة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". ظهرت "رشدي" في صورة تجمع بين شكها قبل ايام العزل الصحي، وخلال ايام العزل، وعلقت، قائلة:" ده التحدي اللي محتاجين نعمله..وريني شكلكم قبل وبعد العزل وماتتكسفوش". العزل، وعلقت، قائلة:" ده التحدي اللي محتاجين نعمله..وريني شكلكم قبل وبعد العزل وماتتكسفوش". وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها واصدقائها، وداعبت "علا"، المعلقين على منشورها قائله: "إيه ده يالهوي.. دي مخيفة أوي الله يكون في عونكم". "علا"، المعلقين على منشورها قائله: "إيه ده يالهوي.. دي مخيفة أوي الله يكون في عونكم". Advertisements يذكر أن الفنانة علا رشدي، تواصل تصوير مشاهدها في مسلسل "ونحب تاني ليه"، مع النجمة ياسمين عبدالعزيز، تمهيدًا لعرضه في الموسم الرمضاني 2020.

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