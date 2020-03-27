مشاجرة عنيفة بالأيدي بين كيم كاردشيان وشقيقتها تشعل التريندات

أشعلت مشادات عنيفة بالأيدي بين كيم كاردشيان وشقيقتها، مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وإنستجرام، على المستوى الوطن العربي والعالم.
ونشبت مشاجرة بين الشقيقتين كيم وكورتني، في مقطع فيديو دعائي لبرنامج عائلة آل كاردشيات KUWTK، الذي نشرته كورتنى عبر حسابها الشخصي على "تويتر".
ووجدت كورتني نفسها بالليلة الأولى
وقال تقرير نشره موقع "eonline" الأمريكى: "على وجه التحديد، كانت كورتنى تكافح من أجلالعودة إلى العمل بعد شهرها فى إيطاليا مع أطفالها.
وقالت الأم لثلاثة أطفال فى اعتراف: "أنا أيضا لا أقوم بالتصوير لعرضنا اليوم فقط، ولكننى أيضا أصور مجلة الهندسة المعمارية لمنزلى.. لذا، أنا فقط أتمزق فى العديد من الاتجاهات المختلفة.. وبعد الإيقاف لمدة شهر، أشعر بالقلق فقط لأننى سأكون بلا خصوصية حقيقية.. ربما سيكون هناك 40 شخصًا فى منزلى اليوم".
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