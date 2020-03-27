شاهد.. رسالة جورج سيدهم الأخيرة لجمهوره قبل وفاته

بالرغم من ظروف مرضه وصعوبته، التي جعلته يواجه صعوبة شديدة في الكلام، حرص الفنان الراحل جورج سيدهم على توجيه رسالة حب لجمهوره، الذي ابتعد عنه مرغماً بسبب مرضه، لكنها ظلت خالدة في قلوب محبيه.

وتوجه سيدهم برسالته "بحبكم..كل سنة وأنتوا طيبين" من خلال مداخلة هاتفية لأحد البرامج التلفزيونية.

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وكان سيدهم حريص على الاحتفال بعيد ميلاده كل عام وسط أهله ومحبيه والعديد من زملائه الفنانين، وظهر في آخر احتفال

به بعد أن أتم عامه الـ81، وهو سعيد بالحفل بجانب زوجته والإعلامي مفيد فوزي.

توفي جورج سيدهم، منذ ساعات في إحدى المستشفيات الخاصة بمنطقة مصر الجديدة، عن عمر يناهز الـ82 عاماً بعد صراع طويل مع المرض ومعاناته لسنوات من الشلل بسبب تعرضه لجلطة في المخ.