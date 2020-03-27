محمد رمضان يشوّق الجمهور لأغنيته الجديدة-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان المصري ​محمد رمضان​ مقطع من اغنيته الجديدة التي لم يكشف عن اسمها، وذلك على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، الا ان رمضان لم يكشف ايضا موعد طرحها بل اكتفى بكتابة أنها ستطرح قريبا.

الجدير ذكره انه علمنا بأن مسلسل "البرنس" لمحمد رمضان يتبقى له تصوير عشرين يوم فقط لينتهي، ولذلك يحاول رمضان وفريق العمل اقناع الشركة المنتجة بعودة التصوير قبل شهر رمضان بأسبوع، وبعد أن تكون هدأت الأوضاع وللحاق أيضا بشهر رمضان ولعدم خروج المسلسل من السباق الرمضاني.

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