طارق سويد: "بحب الوحدة كتير" وماذا قال له اصدقاءه؟

ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل اللبناني ​طارق سويد​ عن حبه للوحدة، مشيرا الى ان اصدقائه يقولون له ان الحجر المنزلي لم يؤثر عليه بسبب تعوده على ذلك.

وكتب طارق على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "رفقاتي نارلين فيي انو انت الوحيد اللي ما اثر عليك الحجر المنزلي، حاجر عحالك من زمان و معوّد هيك تعيش. انو ايه بحب الوحدة كتير خيي، بس كنت روح اعملي ساعتين رياضة كل يوم، اقعد بكافيه اكتب، روح قص شعري، شو بعرفني كنت اعمل قصص، اوكي لوحدي بس انو والله كان عندي حياة".

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