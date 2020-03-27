خاص الفن – سوسن ميخائيل: تأملوا واتعظوا وغداً أحلى

ميرنا وليد - بيروت - كدت الممثلة السورية ​سوسن ميخائيل​ لموقع "الفن" أن ​الحجر الصحي​ المنزلي فرصة لجمع العائلة تحت سقف واحد ويساهم في الألفة الأسرية أكثر بعيداً عن ضغوطات الحياة والانشغالات بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت: "وباء كورونا درس للناس أن الحياة أبسط مما تتخيلون، وأن الإنسان أضعف مما تتخيلون، وأن التكبر والتعالي على الناس أبشع صفتان ولكنها لا تساوي ذرة هواء واحدة".

وأضافت: "تأملوا بحكمة الخالق واتعظوا، وانشروا المحبة وأبعدوا الحقد والكره عن قلوبكم، وإن شاء الله سيكون غداً أجمل".

يُذكر أن ميخائيل أنهت مشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل "​حرملك​"، وتستعد للمشاركة في الجزء الحادي عشر من مسلسل "​باب الحارة​"، بشخصية "أم فخري" بعد شهر رمضان.

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