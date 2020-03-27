وفاة الممثل الكوميدي جورج سيدهم

ميرنا وليد - بيروت - فجع الوسط الفني في مصر بوفاة الممثل المصري الكوميدي ​جورج سيدهم​ عن عمر ناهز 82 عاما في إحدى المستشفيات، وذلك بعد صراع مع المرض.

الجدير ذكره ان جورج سيدهم هو غائب منذ سنوات عن الأعمال السينمائية، و كان آخر ظهور له في أحد الإعلانات، الى جانب الممثل المصري سمير غانم.

الراحل انشأ في بدايته مع سميرغانم والضيف أحمد فرقة ثلاثي أضواء المسرح وسطع نجمهم في أول فوازير لرمضان من إخراج محمد سالم، اضافة الى عدد كبير من الأفلام السينمائية والمسرحيات.

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