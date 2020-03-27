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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
بعد إصابة ابنتها وعدد من أفراد عائلتها بفيروس “كورونا”، خضعت الفنانة الكويتية غدير السبتي لفحص فيروس “كورونا”، خوفا من انتقال العدوى لها.
غدير كشفت نتيجة فحصها، حيث طمأنت جمهورها بأن النتيجة سلبية، اي أنها ليست مصابة، حيث قالت: “بطمنكوا.. من الصبح يسألوني عن النتيجة.. الحمد لله أنا نيجاتيف.. علشان كده أقوله هذا الفيروس مو مفهوم شنو هو.. وشنو دنيته”.
الفنانة الكويتية أضافت: “خلينا نقعد بالبيت وما نطلع.. علشان ما نعرف شنو هو. يارب يرجعلي بنتي أسما وبنات أختي وجنكي (الخادمة) بخير وصحة وعافية ويبعد عنكم كل شر يا رب العالمين”.
وكانت الفنانة الكويتية غدير السبتي قد أعلنت مؤخرا عن إصابة ابنتها “أسماء” بفيروس “كورونا” المنتشر حاليا.
الفنانة الكويتية نشرت صورة لابنتها، على خاصية “ستوري” بموقع “انستجرام”، ودعت لها بالشفاء العاجل، بقولها: “فديت قلبك انتي قوية وأدري راح تقاومين الفيروس وترجعين بالسلامة حق حضني أحبك يا دنيتي كلها”.
الفنانة الكويتية كشفت أيضا أن خادمتها مصابة بالفيروس، وسيتم اصطحابها للحجر المؤسسي، مؤكدة أن كل أفراد عائلتها في الحجر الصحي الآن، ولم يتبقى سوى هي وابنها فقط، لافتة إلى أن نتيجة تحليلها لم تظهر بعد، وتمنت السلامة لابنها.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد ابنتها.. هل أصيبت غدير السبتي بفيروس «كورونا»؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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