عاصي الحلاني يحمّس الفانز على البقاء في منازلهم على طريقته الخاصة.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

دعا النجم اللبناني عاصي الحلاني محبيه ومتابعيه على التزام منازلهم تطبيقاً لشعار حملة «خليك بالبيت» التي اطلقها مشاهير لبنان لمكافحة انتشار وباء كورونا.

فارس الأغنية اللبنانية ظهر في مقطع فيديو تحفيزي لمتابعيه، قدم فيه مقطع من أغنيته الشهيرة «خليك بقلبي بيتك» عازفاً على العود، وسأل متابعوه عن الأغاني التي يحبون أن يستمعوا لها بهذه الطريقة، في تعليق كتب فيه: «من الأغاني الكتير بحبا شاركوني ارائكم ‫شو بتحبوا تسمعوا غير اغنية حتى نغنيها».

من ناحية أخرى، أعلن النجم عاصى الحلاني، عن تأجيل حفله الغنائي الذي كان من المقرر أن يحييه يوم 26 مارس، في سهل حشيش بالغردقة، إلى موعد آخر، بناءً على قرار مجلس الوزراء المصري بمنع التجمعات لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

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الحلاني أعلن انضمامه لحملة «خليك بالبيت»، ووجه رسالة خاصة للشعب اللبناني حذرهم فيها من خطورة انتشار فيروس كورونا، وضورة الإلتزام بإرشادات الصحة العالمية وتطبيق الحجر المنزلي، حيث قال: «خلينا كلنا نقعد ببيوتنا ونحافظ على عائلتنا وعلى حالنا وأهلنا وللحفاظ على وطننا لأن هذا الوباء ليس سهلًا لأن كل بلاد العالم أعلنت حالة الطوارئ».

وأضاف: «كل واحد منا يعلن حالة الطوارئ في منزله حتى يحافظ على عائلته حتى نصل لوقت نكون قد تعدينا من هذه المحنة والتي نتمنى أن تكون لوقت قصير ولا تطول خليكم كلكم بالبيت حتى نحمي حالنا من الكورونا».