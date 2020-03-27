مجد موصللي نجم “سهرة من البيت مع أنغامي”

يطل النجم مجد موصللي عبر حساب انغامي على موقع انستغرام غداً السبت، في 28 الحالي، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت بيروت، ليقدم أجمل الأغنيات ضمن سهرة فنية مباشرة من منزله على انستغرام وذلك لتشجيع الناس على الالتزام بالحجر المنزلي للسلامة العامة من فيروس كورونا المتفشي في لبنان وأكثر من 150 دولة حول العالم، حاصداً عشرات الآلاف من الضحايا ما بين وفاة واصابة.

وبإمكان الجمهور الطلب ما يريد من أغنيات وسوف يتابع مجد موصللي الرسائل مباشرةً ويلبّي طلبات المتابعين.

يكفي أن تتابع حساب أنغامي على إنستغرام وتشغّل الإشعارات حتى يصلك تنبيه ما إن تنطلق السهرة.

نذكر ان مجد موصللي كان قد ألغى جميع حفلاته بعد انتشار فيروس كورونا. وهو يطل يومياً عبر حسابه على انستغرام طالباً من الجمهور المكوث في المنزل للحد من تفشي هذا الوباء القاتل على ان يعود ويلتقي جمهوره بعد أن تمر هذه الأزمة.