مديحة الحمداني تشتبك مع متابعيها حول صورة لقصي خولي مع ابنه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لا تزال قصة التونسية مديحة الحمداني وزوجها الفنان السوري قصي خولي، تشغل حيزا من اهتمام المتابعين، وفي ظل حديث "الحمداني"، مؤخرا عن عدم رؤية الفنان السوري لابنه، أثار هذا اهتمام البعض خاصة أن قصي له الكثير من الجمهور ونجوميته كبيرة ولا يُنتظر منه مثل هذا الموقف.

ولكن مديحة الحمداني التي كذّبت قصي خولي حينما تحدث أنه أب مثالي ويقوم "بتحميم" ابنه مرتين في النهار، وأنها لا تلومه لأنه إنسان ممثل وهذا عمله وأنه من الطبيعي أن يمثل دور الأب الذي ليس موجودا على أرض الواقع، هي ذاتها التي أحرجت متابعا تحدث عن وضع قصي خولي صورة لابنه في محاولة منه لتكذيبها.

القصة بدأت عندما نشرت مديحة الحمداني صورة لها عبر حسابها في "إنستغرام"، وكانت تضع يدها على خدها وعلقت قائلة: "تعرفو توا وين انتبهت اللي معضم تصاويري حاطة يدي علي خدي، مصدومة عندي فترة ومش شالقة بروحي The go figure pose".

وتفاعل الجمهور حول صورتها، وبدأت التعليقات والردود، إلا أن متابعا حاول أن يحرجها ويكذبها بشأن ابتعاد قصي خولي عن ابنه وعدم اهتمامه به، فكتب قائلا: "قصي ظهر في صورة مع ابنه شو قصده؟"، إذ قصد أن الفنان السوري وضع صورته مع ابنه "بروفايل" حسابه في "إنستغرام".

وردت مديحة الحمداني قائلة: "قصدو؟ انت شو قصدك؟ هو لما الواحد يحط صورتو مع ابنو يعني قصدو شيء"، غير أن المتابع عاد ليرد عليها قائلا: "يعني فرحنا لكم إن المياه رجعت لمجاريها".

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موقف آخر تدخل فيه أحد المتابعين، عندما طلب منها الاستفسار من رجل دين عن مدى صحة زواجها من قصي خولي، فقال: "سؤال من غير زعل ياريت تسألي شيخ دين على زواجك إذا قصي خولي فعلًا مسيحي لإنه لا يجوز شرعا زواج المسلمة من المسيحي وشكرا".

وردت مديحة الحمداني قائلة: "روح صليلك كم ركعة حجي منك خايف من الكورونا حاجة عامل إمام على العالم اللي اللي يحاسب وانت مين".

وبشأن الصورة التي نشرتها عبر "إنستغرام" قال أحد المتابعين: "أنا دكتور والتفسير هذا له معنى طبي"، فاستعانت مديحة الحمداني بالطبيب لتفسير صورتها قائلة: "شو التفسير يا دكتور والله يستر".

وجاءها الرد بالقول: "وضع اليد على الخد يشير إلى أن أحد مستغرق في التفكير ربما يأخذ في اعتباره شيء ما جعله يشرد بعيدا، عندما تكون يدك على خدك ويظهر الحاجب الخاص بك فهذا دليل على أنك قد تكون في تركيز عميق".

وكان الفنان قصي خولي قد أعلن عن زواجه السري قبل عام عندما نشر صورة لابنه جونيور وعلق عليها: "من خلالك الله اعطاني الابن والأخ والصديق طول العمر"، وأضاف: " بتمنى كون إلك الأب الحنون والمحب متل بابا "جدك" الله يطول بعمره... الله يحميلي العميد جونيور ويحمي اولادكم جميعا".