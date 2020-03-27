الطبيب المعجزة.. علي وفاء يسامح والده ومشهد رومانسي يتصدر المسلسل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ما يزال مسلسل الطبيب المعجزة يتصدر بقية الأعمال التركية، ويترقب الجمهور كل حلقة بفارغ الصبر، لتتصدر بعدها قائمة الأكثر تداولا.

وعُرضت يوم أمس الحلقة الـ28 من العمل، وتصدرت غوغل خاصة بعد وجود العديد من الأحداث المليئة بالمشاعر والأحاسيس التي أثرت على المشاهدين.

ففي الحلقة التي عرضت يوم أمس الخميس على قناة Fox التركية، يعلم علي وفاء والذي يجسد دوره الفنان تانر أولماز بمرض والده العضال والذي يرقد على فراش الموت، ويدخل في صراع حول مسامحته بسبب تخليه عنه منذ الصغر كونه مصابا بالتوحد، وما بين التخلي عنه.

إلا أن علي يقرر مسامحة والده بعد وفاته في مشهد وصفه الكثيرون بالمؤثر جدا، حيث علق البعض أن الحلقة تسببت ببكائهم بشكل كبير، ولم يكن مشهد مسامحة علي لوالده هو الوحيد الذي تفاعل معه الجمهور، إذ إن مشهد مساندة الطبيبة نازلي والتي تقوم بدورها الفنانة سينام أونسال لحبيبها علي، واحتضانها له، وموافقته على هذا الأمر وعدم خوفه أو ارتباكه، أثار ضجة كبيرة بين جمهور العمل الذي شعر بالحماسة بشكل كبير من أجل متابعة الحلقة المقبلة ومعرفة ما ستصل إليه علاقة الثنائي علي وفاء ونازلي.

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ويروي المسلسل قصة دكتور مصاب بالتوحد إلا أنه يملك عبقرية كبيرة جدا، وهذا الطبيب عانى في طفولته بعد تخلي والديه عنه بسبب عدم معرفتهما التعامل مع مشكلته، لكن علاقته بشقيقه جعلت منه شخصا أقوى، وبعد وفاة شقيقه يقرر علي وفاء المصاب بالتوحد الدخول في مجال الطب.

وهذا المسلسل مأخوذ من الدراما الأميركية الشهيرة The good doctor، من بطولة فريدي هايمور بدور الدكتور شون مورفي جراح مقيم ومصاب بمرض التوحد ومتلازمة أسبرجر، وعدد كبير من النجوم، ويحقق المسلسل الذي ما زال مستمرا نجاحا كبيرا، حيث أعلن مؤخرا عن الاستعداد لتصوير جزء جديد منه وهو الرابع، بعد نجاح أجزائه الـ 3 الأولى.

وبالرغم من نجاح المسلسل التركي الطبيب المعجزة إلا أن الكثيرين رأوا أن فريدي هايمور جسد شخصية المتوحد بطريقة أفضل من تانر أولماز، في المقابل اعتبر الكثيرون أن النسخة التركية حملت الكثير من التفاصيل المميزة.