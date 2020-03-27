أنجلينا جولي تتبرع بمليون دولار لمواجهة كورونا

تبرعت الفنانة العالمية أنجلينا جولي بمليون دولار لمواجهة تأثير فيروس كورونا على الأطفال، وقدمت جولي تبرعها لإحدى المؤسسات المهتمة بمساعدة الأطفال وإطعامهم، خاصة الذين يعتمدون على الوجبات الغذائية المدرسية.

قالت جولي في بيان أصدرته، حتى هذا الأسبوع هناك أكثر من مليار طفل خارج المدرسة في كافة أنحاء العالم، بسبب إغلاقها نتيجة لانتشار فيروس كورونا، العديد من الأطفال يعتمدون على الرعاية والتغذية التي تقدم لهم خلال ساعات الدراسة، بما في ذلك ما يقرب من 22 مليون طفل في أمريكا، نحاول الوصول إلى هؤلاء الأطفال".

كما قدمت أنجلينا جولي دعما للاجئين وللمدارس التي تمولها في أفغانستان وكامبوديا وكينيا ونامبيا.

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