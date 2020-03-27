ظافر العابدين يكشف حقيقة مشاركته فى رمضان المقبل

أكد الفنان ظافر العابدين، أنه يمكث في منزله هذه الفترة للحد من تداعيات انتشار فيروس كورونا، الذي ضرب دول العالم بشكل كبير خلال الأسبوعين الماضيين.

ونفى ظافر، أن يكون قد تعاقد على أي عمل فني داخل مصر خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه لن يكون متواجدًا في الدراما المصرية بأي حال من الأحوال في رمضان 2020.

وتابع ظافر: لدي عمل درامي للسينما مع النجم أحمد السقا يحمل عنوان "العنكبوت"، كنا بصدد نهاية تصويره مؤخرًا لكننا أوقفنا التصوير، وسنعاود تصويره بعد نهاية الأزمة الحالية مباشرة، للعرض في أحد موسمى الأعياد.

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