أبلة فاهيتا تجول القاهرة مُحذِّرة من "كورونا"

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""الخليج 365"" من بيروت: أعادت الأوضاع الطارئة في مواجهة فيروس كورونا المستجد الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا إلى الواجهة من خلال فيديو تحذيري يدعو المواطنين للالتزام بالتعليمات الرسمية والبقاء في المنزل منعاً لانتشار الوباء.

ونشر رئيس مجلس إدارة "إعلام المصريين"، المنتج تامر مرسي، فيديو تظهر فيه "الدمية" وهي تجول في شوارع القاهرة، ممسكة بمكبر الصوت وتُطلق التحذيرات الشفهية للجمهور للوقاية من الفيروس. حيث تشرح كيفية انتقال العدوى بكورونا، فيما تُشدد بتعليماتها على ضرورة الابتعاد عن التجمعات، وتطالب الجميع بالعودة إلى منازلهم. مواضيع قد تهمك :

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