شكرا لقرائتكم خبر عن يافرحة ماتمت..غلق سينمات الصين بعد ساعات من إعلان فتحها بشنغهاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر موقع فارايتي أن السلطات البلدية الوطنية في الصين تراجعت عن قرارها بفتح 205 دار سينما في شنغهاي بداية من غد السبت، وذلك دون الاعلان عن أسباب.

وكان قرار فتح السينمات في الصين اعطي أملا كبيرا في انحسار الازمة وكانت لتشكل انفراجة كبيرة لصالح صناعة السينما إلا أنه فيما يبدو لا يزال الوضع غير مطمئن لاستقبال تجمعات من الجمهور داخل دور العرض.

تسبب انتشار الفيروس فى توقف العديد من الأفلام والعروض المسرحية والاستعراضية ودور الأوبرا وغلق أبواب السينمات، وأصاب الفيروس العديد من نجوم العالم، ويوما بعد يوم تزداد حالة الفزع والهلع تجاه فيروس كورونا المستجد الذي يجتاح العالم حاليا ويهدد حياة الملايين، ولكن ما زاد الفزع هو إصابة عدد من مشاهير الفن العالميين ممن شكلت اصابتهم حالة فزع لدي جمهورهم، خاصة أن فى الأغلب يعتقد الكثيرون أن المشاهير عادة بعيدا عن تلك الأوبئة والأمراض نظرا لحفاظهم الدائم علي صحتهم ونوعية غذائهم ومنهم توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون حيث أعلنا إصابتهما بفيروس كورونا في أستراليا.

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وأوضح هانكس أنه شعر ببعض الأعراض وعندما قام بالفحص جاءت النتيجة إيجابية، وتسببت إصابة زوجة هانكس فى ارتباك بدار أوبرا سيدنى، خاصة أنها قدمت عرضها على خشبة المسرح قبل الإعلان عن إصابتها.